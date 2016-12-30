Общество
30 Декабря 2016 15:02
Сегодня в Госпогранкомитете представили нового руководителя - Анатолия Лаппо
Почетную миссию по поручению Президента выполнил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась. Новый руководитель погранкомитета хорошо знаком коллективу. Анатолий Лаппо посвятил всю жизнь границе. На плечах - звезды генерал-майора, за плечами - успешная военная карьера: от рядового пограничника до руководителя погранкомитета. Представляя коллективу Анатолия Лаппо, госсекретарь Совбеза отметил, что богатый опыт деятельности и знание проблем поможет руководителю пограничного ведомства реализовать новые планы по укреплению безопасности страны.
И сегодня же в торжественной обстановке проводили в отставку генерал-полковника Леонида Мальцева. Он возглавлял ГПК с ноября 2013 года. В силовом блоке Леонид Мальцев - фигура заметная. Был заместителем командующего 28-й армией, начальником Главного штаба Вооруженных Сил, а затем - министром обороны. Экс-председатель ГПК также являлся исполняющим обязанности главы КГБ и был госсекретарем Совбеза Беларуси. Воинские заслуги Леонида Мальцева коллеги отметили грамотами и памятными подарками.
Напомним, 27 декабря Леонид Мальцев был освобожден от должности председателя Госпогранкомитета и уволен с воинской службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы и знаков различия. Накануне Президент страны принял кадровое решение о назначении Анатолия Лаппо главой Госпогранкомитета.
И сегодня же в торжественной обстановке проводили в отставку генерал-полковника Леонида Мальцева. Он возглавлял ГПК с ноября 2013 года. В силовом блоке Леонид Мальцев - фигура заметная. Был заместителем командующего 28-й армией, начальником Главного штаба Вооруженных Сил, а затем - министром обороны. Экс-председатель ГПК также являлся исполняющим обязанности главы КГБ и был госсекретарем Совбеза Беларуси. Воинские заслуги Леонида Мальцева коллеги отметили грамотами и памятными подарками.
Напомним, 27 декабря Леонид Мальцев был освобожден от должности председателя Госпогранкомитета и уволен с воинской службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы и знаков различия. Накануне Президент страны принял кадровое решение о назначении Анатолия Лаппо главой Госпогранкомитета.
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