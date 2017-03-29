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Сегодня в Дзержинске завершился областной этап конкурса "Учитель года"
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29 Марта 2017 18:45

Сегодня в Дзержинске завершился областной этап конкурса "Учитель года"

В финале соревновались 24 педагога. Победителей выбирали в 8 номинациях. На сцене учителя демонстрировали педагогический опыт, авторские проекты и научные достижения. Завершили отбор творческим конкурсом самопрезентации.

8 лучших учителей - победители каждой номинации - представят Минскую область на республиканском соревновании. Напомним, конкурс профессионального мастерства среди педагогов проходит раз в три года.  

  

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