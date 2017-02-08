Сегодня в белорусской столице торжественно открылась Минская международная книжная выставка

8 Февраля 2017 21:05

Приветствие ее участникам направил Глава государства Александр Лукашенко. В этом году масштабный форум посвящен 500-летию белорусского книгопечатания - именно поэтому среди книг в "БелЭкспо" представлен и типографский станок, сделанный по эскизам 16-го века. На таком же, по словам экспертов, работал Франциск Скорина. На протяжении всего дня на выставке работала и наша съемочная группа. Редкие экземпляры и необычные презентации, самые яркие моменты - у Инны Пилевич.

Встретиться лично с теми, кого раньше знали только на страницах. Сегодня литераторы вышли в свет, чтобы ответить на вопросы своих читателей. Автографсессии и фото с литературными кумирами - такое возможно только раз в году - во время Минской международной книжной выставки.

Три тысячи квадратных метров печатного слова - площадь павильона, который сумел разместить книжную ярмарку. На стендах - тонны изданий разных по тематике, жанрам и языкам. В этом году проект объединил типографии 31-й страны - от Азербайджана до Эквадора.

Родина Шекспира и Роулинг познакомила со своим литературным наследием под звуки волынки. Представители Второго Королевского полка Ирландии открывали стенд почетного гостя проекта - Великобритании. В белорусскую столицу прибыли сотрудники британских вузов, Британского совета и даже библиотеки Франциска Скорины в Лондоне, которая, кстати, является центром белорусской диаспоры в Великобритании.

500-летие белорусского книгопечатания - как лейтмотив выставки. Специально к этой дате Национальная библиотека представит 20 томов факсимильного издания первопечатника. А сегодня гостям предлагали самостоятельно повторить первый лист скориновской Библии.

Печатать, как Скорина. Центральный экспонат международной книжной выставки - вот этот станок, реконструированный по эскизам и чертежам 16 века. В прошлом слово приходилось в прямом смысле выдавливать силой.

Презентуют издания играя. В программе литературного марафона - чтения, викторины, конкурсы, круглые столы и симпозиумы. Международная библиотека открыта для посещения с 10 до 19. Минск будет подтверждать статус книжной столицы в течение всей недели.