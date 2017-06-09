9 Июня 2017 07:14

Нарядные платья, строгие костюмы и годы воспоминаний. Сегодня в Беларуси - выпускные балы. Почти 58 000 выпускников прощаются со школой. 9 и 10 июня они получат аттестаты и вместе встретят рассвет. Но отдыхать пока рано. Уже в понедельник у абитуриентов начинается централизованное тестирование.