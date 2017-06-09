Сегодня в Беларуси стартует централизованное тестирование

12 Июня 2017 07:11

Абитуриенты сдают первое ЦТ по белорусскому языку. В эти минуты бланки подготавливают для отправки в вузы.

Отметим, в этом году на первое испытание зарегистрировались более 28-ми тысяч человек. Оно начнется в 11 утра и продлится ровно 120 минут. Результаты абитуриенты узнают в течение десяти дней. Следующее ЦТ - по русскому языку - пройдет послезавтра, 14 июня.

Наталья Вайтехович, первый замдиректора Республиканского института контроля знаний:

"Я могу сказать, что в это же время в институте проходит интенсивная подготовка для того, чтобы прошли экзамены по русскому языку, математике и обществоведению. Надо сказать о том, что все методисты в течение года работали над тем, чтобы все тестовые задания соответствовали программе. Для этого проделана очень большая работа".

Напомним, в этом году впервые абитуриенты могут сдать четыре ЦТ вместо трех. А сертификаты будут действительны и в 2018 году.