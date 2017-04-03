Сегодня в Беларуси стартует ежегодная акция "Арсенал"

3 Апреля 2017 07:17

Это одна из эффективных мер по выводу из незаконного оборота огнестрельного оружия. В этом году она продлится 5 дней. Каждый, кто добровольно принесет в милицию свой незарегистрированный пистолет или ружье, будет полностью освобожден от ответственности.