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Сегодня в Беларуси ожидается усиление ветра
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13 Июня 2017 08:13

Сегодня в Беларуси ожидается усиление ветра

Местами его порывы будут достигать 20-ти метров в секунду. Погодную ситуацию усложнят ливни с грозами. Днем до плюс 21-го. Завтра дождливая и ветреная погода сохранится. Осадки прекратятся только в четверг. К выходным дневная температура повысится до плюс 27.

 

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