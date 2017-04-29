В Беларуси официально начинается вступительная кампания

2 Мая 2017 07:03

У абитуриентов есть месяц, чтобы записаться на централизованное тестирование. Регистрация стартует сегодня. Подать документы необходимо до 1 июня. Всего по стране будет работать 41 пункт по будням с 9-ти утра до 7-ми вечера. В выходные зарегистрироваться нельзя, за исключением двух дней - 13 и 27 мая. При подаче заявления необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Сергей Касперович, начальник управления Министерства образования Беларуси:

"Если говорить об ожиданиях в части тех специальностей, которые будут востребованы, конечно, это наши топовые айтишные специальности, это специальности, связанные с международными отношениями, мировой экономикой, правоведением, и мы ожидаем определенный всплеск интереса к техническим специальностям”.

После регистрации абитуриент получит пропуск на ЦТ. Напомним, в этом году можно пройти испытание по 4-м предметам вместо трех, как это было раньше. Еще один бонус - срок действия сертификатов продлен на два года, а резервных дня будет три вместо одного.