Сегодня в Беларуси начнет действовать новый бюджет прожиточного минимума

1 Февраля 2017 07:03

В среднем на душу населения он составляет 180 рублей 10 копеек. Для трудоспособного населения - чуть более 198-ми рублей, для пенсионеров и студентов - около 138-ми и 175-ти рублей соответственно. Также сегодня изменились минимальные трудовые, социальные пенсии и надбавки к ним. Бюджет прожиточного минимума детей до трех лет составит более 116-ти рублей; до шести лет - 160 рублей и от шести до восемнадцати лет - 197 рублей.