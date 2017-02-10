12 Февраля 2017 09:02

Беларусь сегодня официально открыла свои границы для путешественников из других стран. Жители 80 государств теперь смогут посещать нашу страну без специальных отметок в паспорте. Статистика последних лет показывает, что иностранцы постепенно открывают Беларусь для отдыха. Количество туристов за пять лет увеличилось вдвое.

Сегодня в Беларуси начинает действовать безвизовый режим. После полудня должны приземлиться рейсы из Вены, Франкфурта, Риги и Польши. Возможно, прибудут и первые туристы, которые смогут находиться на территории нашей страны 5 дней без специальных отметок в паспорте. Свободный въезд Беларусь установила для граждан 80 государств. В список вошли 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилия, Индонезия, США, Япония и другие государства.

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 9 января нынешнего года. Буквально через два дня постановление было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. С этого момента начался отсчет до вступления решения в силу - всего месяц. Речь идет только о тех гостях нашей страны, которые будут въезжать и выезжать через пункт пропуска Национальный аэропорт Минск.

Эндрю Диксон - публицист и журналист радио BBC. В Беларуси писатель впервые. Приехал в нашу страну на книжную ярмарку, где представил свой труд о Шекспире и его пьесах. Журналист уверен, упрощенный въезд поможет снять барьеры между странами. Да и сам планирует вернуться в Беларусь, когда потеплеет.

Эндрю Диксон, писатель, публицист, радиоведущий BBC Radio 4:

"Отмена виз - это очень важный шаг. Многие британцы совсем ничего не знают о Беларуси. И ваша страна является загадочной и притягательной для них в этом смысле. Необходимость оформления визы останавливало многих от поездок к вам".

Указ в первую очередь распространяется на страны, благоприятные в миграционном плане, а также стратегических партнеров Беларуси и государства, которые ранее в одностороннем порядке ввели безвизовый режим для наших граждан. Среди основных целей распоряжения - привлечение в страну иностранных бизнесменов, туристов и частных лиц.

Чтобы приехать в Беларусь без визы, необходимо иметь паспорт, страховку и определенную сумму денег из расчета - 46 рублей на каждый день пребывания в стране. Отметим, безвизовый режим не будет распространяться на путешественников, которые прилетают в Минск из России, или улетают из Беларуси в российские аэропорты. Такие авиарейсы являются внутренними и пограничного контроля на них нет.