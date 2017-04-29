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Сегодня в 21:00 "Главный эфир"
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30 Апреля 2017 09:06

Сегодня в 21:00 "Главный эфир"

31-я годовщина чернобыльской трагедии. Переговоры президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко и возвращение к жизни пострадавших регионов. Смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

Чернобыль 31 год спустя. Знаковая встреча в знаковом месте.

Боль без границ, граница без опасности.

А также из первых уст: как не изменить родной земле, а изменить эту землю.

Работа над ошибками прошлого: исправляем знак беды вместе. 

  

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