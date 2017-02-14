14 Февраля 2017 21:17

Прокатиться на Love-мобиле и подарить букет - но не из цветов! Сегодня у всех влюбленных праздник. Традиция отмечать День любви появилась еще в Древнем Риме, но и по сей день 14 Февраля остается самым романтичным праздником в году. Небывалый для вторника ажиотаж сегодня царит не только в цветочных магазинах, ресторанах, но и в ЗАГСах. Список самых креативных подарков и трогательных историй любви - у Надежды Сербиненко.

Обычно вторник для столичных ЗАГСов - спокойный день. Но не сегодня, 14 февраля 2017 года: эту дату молодожены Павел и Екатерина уже вписали в страницы своей семейной истории.

Самую романтичную пару в Гомеле сегодня искали ангелы. На улицах города некоторым влюбленным удалось не только увидеть их в загадочном Love-мобиле, но и получить подарки - воздушные шары в виде сердец, ужин в ресторане и даже посещение спа-салона.

В Минске провести романтический вечер можно не только в ресторане. Квеструмы, театры, катки и даже музеи сегодня открыты допоздна.

В музее архитектурных миниатюр специально ко Дню влюбленных разработали романтическую экскурсию. Здесь каждый макет - это место любовных драм и хеппи-эндов. Например, возле Несвижского замка экскурсовод расскажет о трагической любви Барбары Радзивилл и Жигимонта Августа.

Главный символ праздника всех влюбленных - валентинка. Современные мастера воплощают сердце в стекле, дереве, шоколаде. Так, кондитер Екатерина Варганова разработала эксклюзивную коллекцию имбирных пряников для самых любимых.

А вместо привычных роз и хризантем флористы предлагают букеты из граната, винограда и цитрусовых. Преимущество такого подарка в том, что его можно подать к столу в качестве десерта.