15 Апреля 2017 09:07

Христиане всего мира готовятся встретить великий праздник - Воскресение Христово. Сегодня у верующих Великая суббота.

На богослужениях вспоминают евангельские события - погребение и пребывание во гробе Иисуса Христа. Католики и православные продолжают поклоняться плащанице. Традиционно сегодня при костелах и православных церквях начинают освящать пасхальные блюда: крашеные яйца, куличи, сырные и творожные пасхи. Богослужения в этот день начинаются с раннего утра и длятся до ночи. По традиции христиане будут ожидать наступления Воскресения Христова в храме.

Верующие готовятся ко всенощной. Белтелерадиокомпания будет вести прямую трансляцию торжественного богослужения из Архикафедрального костела Святой Девы Марии в 21:45, а в 23:45 - из Свято-Духова кафедрального собора.