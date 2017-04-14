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Сегодня у верующих Великая суббота
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15 Апреля 2017 09:07

Сегодня у верующих Великая суббота

Христиане всего мира готовятся встретить великий праздник - Воскресение Христово. Сегодня у верующих Великая суббота.

На богослужениях вспоминают евангельские события - погребение и пребывание во гробе Иисуса Христа. Католики и православные продолжают поклоняться плащанице. Традиционно сегодня при костелах и православных церквях начинают освящать пасхальные блюда: крашеные яйца, куличи, сырные и творожные пасхи. Богослужения в этот день начинаются с раннего утра и длятся до ночи. По традиции христиане будут ожидать наступления Воскресения Христова в храме.

Верующие готовятся ко всенощной. Белтелерадиокомпания будет вести прямую трансляцию торжественного богослужения из Архикафедрального костела Святой Девы Марии в 21:45, а в 23:45 - из Свято-Духова кафедрального собора.

  

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