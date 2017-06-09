Общество
12 Июня 2017 08:00
Сегодня у верующих начинается Петров пост
Он готовит христиан ко Дню апостолов Петра и Павла, который отмечают 12 июля. Апостольский пост не такой строгий, как Великий. Сухую пищу употребляют только в среду и пятницу, а в понедельник можно есть горячую без масла. В остальные дни - рыба, грибы и каши. Нужно воздержаться от употребления мяса, молочных продуктов и яиц.
Другие новости
12.06.2017 09:04 / Общество В Могилевской области прошли учения МЧС для руководителей
12.06.2017 08:07 / Общество Сегодня завершается общественное обсуждение антитабачного декрета
12.06.2017 07:12 / Общество Под Воложином прошел фестиваль исторической реконструкции "Золотая шпора"
12.06.2017 07:11 / Общество Сегодня в Беларуси стартует централизованное тестирование
12.06.2017 07:10 / Общество Продолжаются репетиции парада ко Дню Независимости
12.06.2017 07:08 / Общество В Беларуси продолжаются учения "Славянское братство"
12.06.2017 07:04 / Общество Беларусь отправила гуманитарную помощь Украине
11.06.2017 15:14 / Общество МЧС Беларуси предупреждает о грозе и сильном ветре
11.06.2017 15:03 / Общество Беларусь отправила гуманитарную помощь Украине
11.06.2017 09:08 / Общество Белорусские нотариусы вскоре смогут выступать посредниками при регистрации бизнеса
11.06.2017 09:05 / Общество О главных событиях недели – в "Главном эфире"
10.06.2017 21:21 / Общество В Беларуси прозвучали слова воинской присяги
10.06.2017 21:17 / Общество Яшу Зиборова забрала домой бабушка
10.06.2017 15:22 / Общество Проверку спортом проходят журналисты
10.06.2017 15:11 / Общество В Беларуси пройдут школьные выпускные
10.06.2017 15:09 / Общество Форум "Молодежное лидерство" открылся сегодня
10.06.2017 15:05 / Общество Более 7 500 новобранцев пополнили ряды Вооруженных Сил
10.06.2017 12:12 / Общество В Минске стартовал сезон кинопоказов под открытым небом
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия