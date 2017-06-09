Сегодня у верующих начинается Петров пост

12 Июня 2017 08:00

Он готовит христиан ко Дню апостолов Петра и Павла, который отмечают 12 июля. Апостольский пост не такой строгий, как Великий. Сухую пищу употребляют только в среду и пятницу, а в понедельник можно есть горячую без масла. В остальные дни - рыба, грибы и каши. Нужно воздержаться от употребления мяса, молочных продуктов и яиц.