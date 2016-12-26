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Каникулы у школьников. ГАИ призывает быть внимательными
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26 Декабря 2016 18:47

Каникулы у школьников. ГАИ призывает быть внимательными

Все это время сотрудники  ГАИ будут внимательнее следить за соблюдением правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. В игровой форме вместе с Дедом Морозом дорожные инспекторы Минской области напомнили школьникам основные правила поведения на дороге. Дети поучаствовали в познавательной викторине и познакомились с экипажем ГАИ. Самое опасное время в плане дорожных происшествий - выходные дни и каникулы. ГАИ призывает быть особенно внимательными не только водителей, но проявить осторожность и внимание родителей.

 

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