Сегодня у православных последний день сорокодневного поста

6 Января 2017 18:49

Сочельник - название происходит от пшеничной или рисовой каши, которую готовят на ужин. Некоторые верующие сегодня совсем не употребляют еду - в молитве ждут первой звезды на небе - она, как и Вифлеемская, объявит радостную новость о Рождении Христа. В эти минуты христиане семьями собираются в храмах на праздничные богослужения.

В этой рождественской постановке кристальный голос Тани Ананьевой звучит чаще остальных детских, она - главная героиня театрализованной постановки. Сюжет зимней истории всем хорошо знаком. Это народная сказка "Морозко", только пропитана христианскими и рождественскими мотивами.

Ни одни Святки в столичном приходе в честь иконы Божьей Матери Всех скорбящих радость не празднуют без театрализованных постановок. Валентина Павлова 25 лет - со дня основания воскресной школы - лично помогает готовить детей. Вместе с другими учителями создает образы, разучивает слова и объясняет маленьким верующим смысл той или иной роли.

А чтобы попасть на это представление, не надо выезжать в театр. Свою сцену с декорациями и деревянными куклами актеры перевозят с собой. Накануне Святок творческое трио из минского прихода Святого Серафима Саровского гастролирует с вертепным спектаклем.

В основе кукольного спектакля - библейская история рождения Иисуса Христа. В ролях - царь Ирод, его армия, Святое Семейство, пастушки и ангелы, которые первыми приветствовали Новорожденного. Если детям рассказывают секреты вертепного дома, то для взрослых готовят небольшие рассказы о сакральном празднике.

К радости Рождества Христова верующих готовит сорокадневный пост. Сегодня же заключительный день - Рождественский сочельник. Название происходит от пшеничного блюда, которое готовят на ужин. Но особо стойкие верующие не употребляют сегодня еду - ждут рождественской звезды, которая объявит о Рождении Спасителя.

Пока православные верующие в предчувствии одного из главных христианских праздников - Рождества.

Святыни и иконы с небесными покровителями обрамляют сосновыми ветками, шишками и игрушками, которые дети мастерили на занятиях в воскресной школе. Обязательная декорация во всех храмах - символические фигурки Святого Семейства с яслями.

В эти минуты верующие семьями собрались в храмах на предпраздничную литургию. После нее состоится Всенощное бдение и главное Рождественское богослужение, во время которого христиане будут прославлять новорожденного Христа. В такой радости православные будут пребывать в течение восьми дней.