Сегодня у православных начались Святки

8 Января 2017 15:07

Эти дни по традиции наполнены встречами с друзьями, щедрыми столами и благотворительностью. Волонтерские походы проводит и Белорусская православная церковь. Сестры милосердия с подарками и батлейками навещают больницы, хосписы, интернаты и дома престарелых.