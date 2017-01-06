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Сегодня у православных начались Святки
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8 Января 2017 15:07

Сегодня у православных начались Святки

Эти дни по традиции наполнены встречами с друзьями, щедрыми столами и благотворительностью. Волонтерские походы проводит и Белорусская православная церковь. Сестры милосердия  с подарками и батлейками навещают больницы, хосписы, интернаты и дома престарелых.

 

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