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Сегодня у христиан Страстная или Великая суббота
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15 Апреля 2017 12:00

Сегодня у христиан Страстная или Великая суббота

Это последний день поста, посвященный подготовке к предстоящему празднику - Воскресению Христову.

На протяжении дня во всех церквях страны проходят праздничные службы. Этот день считается временем скорби и молчания. Священное писание вспоминает пребывание Иисуса Христа во гробе и сошествие его в ад. В храмах служится вечеря и читаются Ветхозаветные писания. В них говорится о победе Христа над смертью и пророчества о его новом пришествии. Тысячи верующих направляются в храмы, чтобы освятить лукошки с праздничными яствами.

  

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