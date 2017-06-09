Общество
9 Июня 2017 18:40
Вопросы мэру города и руководителям районных администраций задали молодые люди столицы
На открытый диалог пригласили полторы сотни самых инициативных и успешных. Как воспитать в себе лидерские качества, чего город ждет от молодежи. Вопросов во время Молодежного образовательного форума прозвучало много. А еще предложений, как сделать белорусскую столицу еще привлекательнее для жизни и развития молодежных инициатив. Открытие воркаут-площадок, парка экстремальных видов спорта. Они обсудили стратегию развития столицы, а также задачи молодежной политики.
Кроме того, участники форума посетили органы власти и мастер-классы по ораторскому мастерству и психологии управления.
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