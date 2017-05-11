Сегодня станут известны имена победителей Национального конкурса "Телевершина"

12 Мая 2017 07:12

Сегодня во Дворце Республики станут известны имена победителей Национального конкурса "Телевершина". Конкурс проводится по 25 номинациям. Главная награда - Гран-при "Телевизионный проект года". Жюри, в состав которого входят известные режиссеры, сценаристы, актеры и журналисты, определит по три финалиста в каждой номинации. Всего на конкурс было подано 286 работ от 33 радиовещательных организаций.