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Сегодня станут известны имена победителей Национального конкурса "Телевершина"
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12 Мая 2017 07:12

Сегодня станут известны имена победителей Национального конкурса "Телевершина"

Сегодня во Дворце Республики станут известны имена победителей Национального конкурса "Телевершина". Конкурс проводится по 25 номинациям. Главная награда - Гран-при "Телевизионный проект года". Жюри, в состав которого входят известные режиссеры, сценаристы, актеры и журналисты, определит по три финалиста в каждой номинации. Всего на конкурс было подано 286 работ от 33 радиовещательных организаций.

  

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