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Сегодня сразу после "Панорамы" - дискуссия в "Клубе редакторов"
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25 Марта 2017 21:04

Сегодня сразу после "Панорамы" - дискуссия в "Клубе редакторов"

О возведении мемориала в Куропатах говорим с одним из инициаторов.

Главный редактор "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович и другие медийные эксперты - об исторической памяти и попытках приватизировать историю. Сегодня сразу после "Панорамы" дискуссия в "Клубе редакторов".  

  

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