25 Марта 2017 21:04

О возведении мемориала в Куропатах говорим с одним из инициаторов.

Главный редактор "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович и другие медийные эксперты - об исторической памяти и попытках приватизировать историю. Сегодня сразу после "Панорамы" дискуссия в "Клубе редакторов".