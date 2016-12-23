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Сегодня с утра по всей стране во всех католических храмах продолжаются богослужения
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25 Декабря 2016 12:15

Сегодня с утра по всей стране во всех католических храмах продолжаются богослужения

Рождество Христово отмечают и протестанты.

Наш корреспондент Наталья Бордиловская сейчас находится у костела Святого Роха (прямое включение).   

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