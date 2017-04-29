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Сегодня пройдет финал конкурса "100 идей для Беларуси"
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29 Апреля 2017 09:23

Сегодня пройдет финал конкурса "100 идей для Беларуси"

Около 120 разработок представят сегодня молодые ученые в финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси". Откроет праздник науки и инноваций красочное шоу "Нас миллионы", а презентация проектов пройдет в формате стартапа.

Экспертный совет определит десять победителей. Авторы лучших проектов получат денежные гранты на их дальнейшее развитие, а также смогут представить нашу страну на международном молодежном конкурсе "100 идей для СНГ - 2018".

  

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