Общество
29 Апреля 2017 09:23
Сегодня пройдет финал конкурса "100 идей для Беларуси"Около 120 разработок представят сегодня молодые ученые в финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси". Откроет праздник науки и инноваций красочное шоу "Нас миллионы", а презентация проектов пройдет в формате стартапа.
Экспертный совет определит десять победителей. Авторы лучших проектов получат денежные гранты на их дальнейшее развитие, а также смогут представить нашу страну на международном молодежном конкурсе "100 идей для СНГ - 2018".
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