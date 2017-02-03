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Сегодня председатель сената парламента Пакистана посетил Белгосуниверситет
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3 Февраля 2017 19:07

Сегодня председатель сената парламента Пакистана посетил Белгосуниверситет

В своем выступлении Миан Раза Раббани говорил о заинтересованности в обмене студентами и преподавателями двух стран, подчеркнув, что около 60% населения в Пакистане сейчас моложе 30 лет. И чтобы отношения между странами были долгосрочными и продуктивными, необходимо обеспечить связь между молодыми поколениями. Напомним, в 2015-м БГУ принимал с визитом премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. После этого состоялся ответный визит делегации руководителей белорусских вузов, во время которого был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

В сотрудничестве с Пакистаном намечен ряд совместных проектов в области биотехнологий, пищевой промышленности, микроэлектроники, химических технологий.

  

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