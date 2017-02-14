Сегодня православный мир отмечает Сретение Господне

15 Февраля 2017 07:23

Это одно из 12 самых важных событий церкви, которое завершает цикл рождественских торжеств. Подробнее - Ольга Медведь.

Один из самых древних христианских праздников носит название Сретение неслучайно. С церковнославянского языка это слово переводится как "встреча". Самым ранним историческим свидетельством о праздновании Сретения являются записки западной пилигримки в Иерусалиме конца четвертого столетия, в которых Сретение еще не был самостоятельным праздником, а назывался "сороковым днем от Богоявления".

Это торжество отмечается в память об описанной в Евангелии встречи, которая произошла на сороковой день после Рождества Христова. Дева Мария и праведный Иосиф принесли Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы совершить установленную законом тех времен благодарственную жертву Богу за первенца. Там их встретил один из семидесяти двух переписчиков Ветхого Завета Симеон Богоприимец.

иерей Владимир Долгополов, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска: "Когда ему довелось переводить книгу пророка Исайи, там был такой стих: "Сия дева во чреве примет и родит сына". И он остановился и думал, что в еврейском оригинале допущена ошибка, хотел перевести "сия жена, женщина примет во чреве". Но его остановил ангел Господень и сказал, что он сам не увидит смерти, доколь не увидит исполнения этого пророчества".

Святое Предание говорит о том, что на момент встречи с Иисусом в Иерусалимском храме Симеону было около трехсот шестидесяти лет.

прооиерей Федор Повный, настоятель прихода в честь Всех Святых г. Минска: "Ныне отпущаешь раба твоего, Владыко, по глаголу, по слову Твоему с миром, - сказал Симеон, - ибо видели очи мои спасение твое". Теперь он может отойти в вечность. Теперь он может сойти в область усопших. Сойти и принести ту первую весть, что он видел на земле Бога, пришедшего плотью".

Теперь эти слова повторяются за каждым вечерним богослужением в молитвенной песне православной церкви. Праздник Сретения сопровождается всенощным бдением. Во время самой литургии звучат два песнопения - тропарь и кондак. Они объясняют и внешний исторический, и внутренний духовный смысл торжества, что произошло столетия назад.

Одеваются на праздничное богослужение священники в православной церкви в убранство двух цветов: голубого как цвет Богородицы, золотого или белого, как в царском свете Христа. Традицией, которая объединяет католиков и православных, является освящение свечек. Накануне и в сам день Сретения в православном храме освящается хлеб и раздается верующим. Этот праздник тесно связан с более современным событием в жизни церкви. Пятнадцатого февраля также отмечают Международный день православной молодежи.