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Сегодня православный мир отмечает День памяти преподобной Ефросиньи Полоцкой
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5 Июня 2017 07:10

Сегодня православный мир отмечает День памяти преподобной Ефросиньи Полоцкой

Она считается небесной заступницей Беларуси, а при жизни была великой просветительницей на славянских землях. Главные торжества проходят в древнем Полоцке, в Спасо-Ефросиньевском монастыре, который основала Ефросинья в XII веке. Там хранятся ее нетленные мощи. Поклониться святой приезжают тысячи паломников. Сегодня верующие пройдут по улицам Полоцка крестным ходом. Ожидается, что в торжествах примет участие Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.

  

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