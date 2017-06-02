Сегодня православный мир отмечает День памяти преподобной Ефросиньи Полоцкой

5 Июня 2017 07:10

Она считается небесной заступницей Беларуси, а при жизни была великой просветительницей на славянских землях. Главные торжества проходят в древнем Полоцке, в Спасо-Ефросиньевском монастыре, который основала Ефросинья в XII веке. Там хранятся ее нетленные мощи. Поклониться святой приезжают тысячи паломников. Сегодня верующие пройдут по улицам Полоцка крестным ходом. Ожидается, что в торжествах примет участие Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.