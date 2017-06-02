Общество
5 Июня 2017 07:10
Сегодня православный мир отмечает День памяти преподобной Ефросиньи Полоцкой
Она считается небесной заступницей Беларуси, а при жизни была великой просветительницей на славянских землях. Главные торжества проходят в древнем Полоцке, в Спасо-Ефросиньевском монастыре, который основала Ефросинья в XII веке. Там хранятся ее нетленные мощи. Поклониться святой приезжают тысячи паломников. Сегодня верующие пройдут по улицам Полоцка крестным ходом. Ожидается, что в торжествах примет участие Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.
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