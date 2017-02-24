Сегодня православные вступают в Великий пост

27 Февраля 2017 07:08

Это время воздержания, особых правил стола и поведения в мирской жизни. В память о 40 днях Иисуса в пустыне нужно избегать шумных забав, ограничить себя в питании - исключить мясные, молочные продукты, сливочное масло и яйца. Пост - время покаяния и молитвы, а также добрых дел.

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель прихода храма Святителя Кирилла Туровского:

"Для современного человека это еще и информационный пост - о нем мы часто забываем. За нашу жизнь мы можем беспокоиться очень о многом, мы можем слушать разные новости, которые напрямую к нам даже и не относятся и всех себя растрачивать на эти суетные заботы. В то же время не оставляя внимания и любви для тех, кто находится рядом, для наших детей, родителей, близких, которые всегда ждут общения с нами. Давайте все будем помнить об этом и по-христиански проведем Великий пост".

Послезавтра,1 марта, в Великий предпасхальный пост вступают и католики. Праздник Воскресения в этом году одновременно 16 апреля встретят все христиане - православные, католики, протестанты.