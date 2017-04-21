Общество
25 Апреля 2017 15:09
Сегодня православные верующие вспоминают усопших
Радуница в нашей стране - официальный выходной. В храмах зажигают свечи, проходят особые богослужения, в том числе с пасхальными песнопениями. После христиане посещают могилы родных и близких.
Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска: "Что мы делаем на Радуницу? На Радуницу христиане после божественной литургии, на которой причащаются святых христовых тайн, отправляются на кладбище, но не для того, чтобы разложить там стол, даже праздничный, пасхальный, а для того, чтобы помолиться, возжечь свечи и приветствовать друг друга и умерших возгласом "Христос воскресе".
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