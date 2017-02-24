Сегодня последние выходные зимы

25 Февраля 2017 21:32

Всю неделю белорусы провожали капризный и совершенно непредсказуемый (особенно в последние годы) сезон морозов и резких снегопадов. Традиционным праздником проводов зимы и встречи весны является Масленица – солнечная, яркая и (пожалуй, самое подходящее слово) смачная. Тем более, что проходит она накануне Великого поста. Сегодня и завтра кульминация гуляний. Проходят фестивали и опен-эйры. Одно из самых колоритных и атмосферных праздничных мест - Строчицы под Минском. Уникальный музей народной архитектуры и быта под открытым небом сегодня удивлял своим размахом жителей столицы и окрестностей. Весь день в строчицком музее работала съемочная группа Агентства теленовостей. Самые яркие кадры в репортаже Натальи Бордиловской.

Солнце как символ весны сегодня в небе и в главном угощении Масленицы - в блине. Только в Строчицах оладки жарили по традициям шести историко-этнографических регионов Беларуси: толстые дрожжевые лепешки, как в Поднепровье; тонкие нежные с масляно-сырной начинкой, как в Понемонье. Бабули из Поозерья (Витебщина) привезли на Минщину свои блинцы вместе с песнями и... приметами.

Для пар, вступивших в брак в прошлом году, на этой Масленице специальный обряд-"проверка" - "Почитание молодоженов". Здесь же гадание на будущих женихов и невест. Как стимул к семейной жизни – действо "Привязывание колодки". Как признание в любви - соревнования на столбе. Покорить пятиметровую высоту, чтобы достать мешочек с подарком для любимой, пытались парни разных возрастов. Презенты - кот в мешке. Везло по-разному: кто-то получил сладкий сюрприз, кто-то - серебряные сережки с фианитом, а кто-то до подарка так и не дополз.

После Масленицы Великий пост. Время не для свадеб. Всестороннее воздержание до Пасхи. Белорусы генетически, от предков вобрали в себя уважение как к исконно народным фольклорным праздникам, так и к высокодуховным христианским традициям.

15 творческих коллективов - образцовых и народных - хозяйничали на сорока гектарах музея-памятника. Танцевали, пели, организовывали батлейку. Развлечения, игры, реконструкция обрядов (в том числе обряда, внесенного в Список нематериального наследия ЮНЕСКО, "Похороны деда"), конкурсы и переодевания - это все из аутентики. Из современного - катание на вертолетах и воздушном шаре. Только в Строчицах одушевили саму Масленицу. За названием праздника стал реальный персонаж - красивая молодая женщина как символ новой поры, весны.

Еще одна героиня Масленицы - злая Морена. Богиня смерти и упадка не шутками, а реальными контрастами погоды испытывала сегодняшний день. Но век ее завершился на главной - Купальской - строчицкой поляне. Как бы величественно (в пять метров ростом) не выглядело соломенное пугало, аутентичное файер-шоу и сотни гостей Строчиц уничтожили его.

Злые силы повержены. Ни снег, ни ветер не помешали сжиганию соломенного пугала - мифологическая Морена сгорела. Это кульминация Масленицы, которая для белорусов не просто проводы зимы и встреча весны, а надежда на счастье, на жизнь, на благополучие.