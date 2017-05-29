Сегодня по всей стране прозвенели последние звонки

30 Мая 2017 12:00

В Беларуси завершился учебный год. Сегодня по всей стране для 145 000 ребят прозвенели последние звонки. Правда, со школой они прощаются ненадолго. Ведь впереди - выпускные экзамены. На торжественной линейке в минской школе побывала наш корреспондент Татьяна Король.

Сегодня во всех школах Беларуси ровно в десять прозвенел последний звонок для выпускников. Самый трогательный момент для 11-классников, их, к слову, по стране почти 58 000.

У пока еще школьников была возможность погрустить, ведь на праздничную линейку их пришли поздравить первоклашки, и каждый выпускник в этих малышах увидел себя.

Кстати, праздник сегодня и у 9-классников: аттестаты после экзаменов за курс базовой школы получат 87 000 белорусов, а чтобы его получить, нужно сдать три экзамена: русский язык, белорусский и математику. У 11-классников к этим экзаменам добавляются еще история Беларуси и иностранный язык. Первый экзамен начнется уже в четверг. А потом долгожданный выпускной, в этом году он пройдет 10 июня. Встреча рассвета, и, конечно же, каждый в этот вечер загадает свое желание.