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Сегодня по Минску курсировал трамвай "Победы"
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3 Мая 2017 15:30

Сегодня по Минску курсировал трамвай "Победы"

60 школьников под песни военных лет поздравляли ветеранов. Дети держали в руках портреты родственников - тех, кто прошел войну. Написали и письма благодарности за победу. Трамвай прошел по маршруту первого из депо "Зеленый Луг".

Первой остановкой трамвая стало военное кладбище. Там старшеклассники возложили цветы. Кстати, такой предпраздничный проект в столице проводили впервые.

  

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