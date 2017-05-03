Сегодня по Минску курсировал трамвай "Победы"

3 Мая 2017 15:30

60 школьников под песни военных лет поздравляли ветеранов. Дети держали в руках портреты родственников - тех, кто прошел войну. Написали и письма благодарности за победу. Трамвай прошел по маршруту первого из депо "Зеленый Луг".

Первой остановкой трамвая стало военное кладбище. Там старшеклассники возложили цветы. Кстати, такой предпраздничный проект в столице проводили впервые.