Сегодня Палата представителей проголосовала за изменения в закон "О кредитных историях"

13 Июня 2017 15:14

Это значит, что банки будут получать более полную и достоверную информацию о кредитоспособности получателей займов. Как отметил зампредседателя правления Нацбанка Дмитрий Лапко, новации приведут к снижению кредитных рисков и повысят финансовую стабильность страны. Список источников кредитных историй пополнят микрофинансовые и лизинговые компании, а также Банк развития. Новый документ повышает прозрачность отношений между кредитором и кредитополучателем.

Дмитрий Лапко, зампредседателя правления Нацбанка Беларуси: "Когда банки будут адекватно оценивать свои риски, это хорошо для общественности и для вкладчиков, потому что они берут деньги и пользуются деньгами вкладчиков. Когда кредитополучатель берет деньги, он должен четко понимать, сможет он их вернуть или нет, чтобы не было сиюминутных покупок, сиюминутных увлечений и так далее. Вообще в мировой практике считается, что у человека расходы не должны превышать порядка 50 процентов обслуживания всех своих долговых обязательств. И 50 процентов должно оставаться на жизнь, коммунальные и так далее".

Согласно принятому документу, срок действия кредитной истории - 5 лет. После этого все данные обнуляются.