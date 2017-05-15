Сегодня отмечают Всемирный день семьи

15 Мая 2017 15:23

В столице провели праздничную акцию под названием "Семья, как Родина, должна быть у каждого". На территории Верхнего города одновременно провели торжественную свадебную церемонию и ритуал имянаречения. А также поздравили пару изумрудных юбиляров, которые прожили в браке 55 лет.

Сергей Задиран, первый заместитель министра юстиции: "Большой популярностью пользуются у наших граждан свадьбы с элементами национального колорита, или в европейском стиле. Поэтому не найдется тех желаний, которые мы не могли бы воплотить".

Развлекательную программу для всей семьи подготовили в столичном Дворце детей и молодежи. Там прошел городской семейный праздник. Гости мероприятия смогли посетить творческие мастер-классы, поучаствовали в викторинах. А во время квест-игры стали участниками танцевальной и вокальной битвы.

Тамара Гузаирова, организатор городского семейного праздника:

"На самом деле в Минске очень активные семьи. И мы, конечно же, рады. Они участвуют в наших конкурсах. Поддерживают всегда детей. Я рада, что люди любят отдыхать всей семьей, ведь в этом смысл нашего праздника".