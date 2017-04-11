Сегодня отмечается Всемирный день космонавтики

12 Апреля 2017 07:12

Ровно 56 лет назад Юрий Гагарин первым в истории облетел Землю и получил команду на спуск. В советский период полеты совершали два уроженца Беларуси - Владимир Коваленок и Петр Климук. Сегодня в качестве командира экспедиции на МКС находится наш земляк Олег Новицкий. Современная Беларусь вошла в число космических держав 5 лет назад, когда с космодрома Байконур в Казахстане был успешно запущен наш спутник дистанционного зондирования Земли. В прошлом году с китайского космодрома "Сичан" - еще один телекоммуникационный спутник "Белинтерсат-1". Уже в этом году запустим наноспутник, разработанный в БГУ, он легче и дешевле промышленных аналогов. К 2019 году совместно с российскими специалистами планируется запустить космический аппарат с разрешением снимков до половины метра.

Петр Витязь, руководитель аппарата НАН Беларуси: "Платформа российская - целевая аппаратура, новые материалы. Многие вещи делаются в Республике Беларусь. Изготавливается целевая аппаратура. Она определяет способность разрешения. Это сегодня электронные системы, оптика. Ряд новых материалов и новых технологий по использованию и обработке космической информации".

В сентябре следующего года в Беларуси пройдет Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Форум соберет делегатов из 30 стран - это 150 космонавтов, представляющих Европу, Азию, Северную Америку.

Белтелерадиокомпания подготовила тематический эфир ко Дню космонавтики.