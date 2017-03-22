Сегодня очередная премьера - на "Беларусь 1"

23 Марта 2017 09:12

Новый фильм проекта "Дело жизни" посвящен белорусским ученым, которые создали 17 моделей лесозаготовительной техники. Сначала над ними смеялись, ставили палки в колеса и блокировали выходы на новые рынки. Но конструкторы "Амкадор" не сдались и сделали свой первый харвестр. Машины, которые закрывают все потребности лесного хозяйства Беларуси и ближайшего зарубежья. Почему серийное производство оказалось под угрозой. И как железным дровосекам устроили "зарубу" с импортными аналогами? "Дело жизни". Смотрите сегодня после "Панорамы".