В Кодексе об образовании возможны изменения

26 Апреля 2017 15:02

На конференции, посвященной вступительной кампании, первый замминистра Вадим Богуш, в частности, сообщил, что в этом году сокращен набор на некоторые юридические и экономические специальности, а вот на ряд химических и технических, наоборот, увеличен. Статус молодого специалиста смогут получить платники, которые получили направление на работу. Получить образование в белорусских вузах бесплатно, на очной и заочной форме, смогут немногим более 27 000 абитуриентов. Всего же планируется зачислить около 58 000 человек. Напомним, зарегистрироваться на ЦТ можно будет уже со 2 мая. С этого года сертификаты не понадобятся некоторым выпускникам профильных педагогических классов.

Вадим Богуш, первый замминистра образования Беларуси: "Они должны иметь рекомендацию педагогического совета учреждения образования, которое они закончили. И дальше они имеют право быть зачисленными без вступительных испытаний, если они пройдут профессиональное собеседование. Собеседование будет проводиться в том университете, куда поступает абитуриент, в сроки, определенные для сроков подачи документов в эти учреждения образования".

Подать документы на бюджет абитуриенты смогут 12 июля. Приемная кампания завершится 6 августа. Что касается стоимости обучения, то, по словам первого замминистра, она станет известна ближе к началу нового учебного года.