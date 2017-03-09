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Сегодня на вопросы граждан ответит глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо
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10 Марта 2017 07:16

Сегодня на вопросы граждан ответит глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо

В Беларуси руководители министерств и госкомитетов на этой неделе продолжат личные приемы граждан и представителей юрлиц в Совете Министров.

Сегодня на вопросы ответит глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. 22 марта - министр культуры Борис Светлов. А 31-го - министр иностранных дел Владимир Макей. Отметим, личный прием, как правило, проходит по предварительной записи.

 

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