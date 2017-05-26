Минскому тракторному заводу исполняется 71 год

27 Мая 2017 15:02

Крупнейший белорусский производитель сельхозтехники в мире с коллективом более 17-ти тысячи человек отмечает день рождения, как всегда, с размахом. Подробную праздничную программу знает Надежда Сербиненко (прямое включение).

Сейчас я нахожусь на площади у тракторного завода. Как раз в 15 часов и начинается развлекательная программа.

Организаторы приглашают минчан приходить семьями, с детьми - на протяжении дня здесь будут работать аниматоры, будет организована детская зона. А кульминацией праздника станет тракторный балет. Его мы ожидаем увидеть в 18:30. Все пируэты знаменитые тракторы "Беларус" будут исполнять под классику - музыку Петра Чайковского. Водители, которые и будут управлять танцующими тракторами, усердно готовились к этому дню несколько недель: оттачивали движения, долго репетировали. У номера также был режиссер-постановщик. Заранее мы пообщались с создателями балетно-тракторной постановки.

Но балетом праздник МТЗ не закончится. Около восьми вечера начнется концерт с участием артистов из Беларуси, России, Украины и Литвы. Здесь ждут героев "Евровидения" - группу NaviBand, также группу "Тяни-Толкай", джазовый коллектив Apple Tea, а главной приглашенной звездой вечера станет Алиса Вокс. В 22:30 начнется световое шоу и горизонтальный фейерверк. На протяжении всего дня здесь будет работать и наша съемочная группа. Все самые интересные кадры с необычных ракурсов, в том числе и с воздуха, мы покажем в "Панораме".