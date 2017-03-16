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Сегодня Минская областная организация ветеранов отмечает свое 30-летие
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16 Марта 2017 15:29

Сегодня Минская областная организация ветеранов отмечает свое 30-летие

Торжественная церемония награждения самых активных ее представителей прошла в Сеннице. Ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, труда наградили благодарностями и грамотами Совета министров, Областного исполнительного комитета и Совета депутатов. Организация ветеранов Минской области объединяет около пяти тысяч человек возрастом от 60 до 100 лет и более. Ветераны - активные участники общественной жизни региона, часто встречаются со школьниками и студентами.

В Минской области работают 22 районные и одна городская организация ветеранов. Самые многочисленные сообщества - в Солигорске, Борисове и Жодино.

  

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