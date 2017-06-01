Сегодня Международный день защиты детей

1 Июня 2017 07:28

В нашей стране проживают более полутора миллионов детей. А только в прошлом году появились на свет почти 120 000 малышей. Забота о них - задача не только государства, но каждого взрослого белоруса. Особое внимание уделяют детям-сиротам. К слову, более 80% из них воспитываются в семьях.

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома: "Уже сложилась добрая традиция не просто праздниками, концертами отмечать Международный день защиты детей, а конкретными делами. Это не только МЧС, это не только ГАИ, это и врачи, и все остальные службы, которые есть у нас в городе. Они работают, чтобы обеспечить защиту детей. И, конечно, самое главное, что может быть в жизни каждого человека, в особенности ребенка - это его жизнь и здоровье".



Сегодня по всей стране пройдут благотворительные акции и флешмобы, а также детские фестивали и конкурсы.