Сегодня Международный день сна

17 Марта 2017 07:17

Эта дата на календаре появилась 9 лет назад по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

О том, как спокойный сон влияет на наше здоровье, - Татьяна Король. Такое оборудование и помогло специалистам выяснить, что за последние 100 лет люди стали спать на 20% меньше. И всему виной наш быстрый ритм жизни и желание быть сверхчеловеком. Как следствие - попытка мало отдыхать для продуктивной работы. Но усталость накапливается, а отвары бабушкиных трав на ночь - уже не залог полноценного отдыха. Такое переутомление Олег Канаплев копил годами, а с возрастом появился еще и храп. Когда ночи стали совсем беспокойными, решил просить помощи у врачей.

Из живых существ на земле только акулы могут вообще не спать. Для человека хроническая нехватка сна — менее 6 часов в сутки - может привести к расстройству слуха, зрения, нервным тикам, нарушению обмена веществ и набору веса. И это самые легкие последствия.

По словам специалистов, взрослому человеку необходимо 7-8 часов сна в сутки, чтобы полностью восстановить свои силы. Если ваш отдых далек от этих цифр, стоит обратиться к врачу, чтобы избежать хронических заболеваний в будущем.

Если проблемы все же возникли, и у вас, к примеру, громкий храп и прерывается дыхание во время сна, то существует вот такой аппарат, способный его восстановить. Но лучше, говорят врачи, вести здоровый образ жизни с рождения, к чему и призывает Международный день сна.

Такой день во славу сна отмечает мир относительно недавно - с 2008 года в третью пятницу марта. И повод весьма прост: человек в сумме за свою жизнь спит 25 лет, и немудрено, что люди стали больше ценить столь весомый срок своего жизненного пути. Ведь если верить девизу Дня сна, "хорошо спать — значит, жить в полную силу".