Сегодня Международный день семьи

15 Мая 2017 07:05

В Беларуси это праздник для 2 700 000 семей. В прошлом году появились на свет более 117 000 малышей. С каждым годом увеличивается и число многодетных семей. Сегодня по всей стране пройдут праздничные акции и мероприятия.

В преддверии Дня семьи 140 женщин получили высшую награду - орден Матери - за воспитание пятерых и более детей. День семьи впервые отметили во всем мире в 1994 году. Учрежден праздник по инициативе ООН.