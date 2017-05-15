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Сегодня Международный день семьи
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15 Мая 2017 07:05

Сегодня Международный день семьи

В Беларуси это праздник для 2 700 000 семей. В прошлом году появились на свет более 117 000 малышей. С каждым годом увеличивается и число многодетных семей. Сегодня по всей стране пройдут праздничные акции и мероприятия.

В преддверии Дня семьи 140 женщин получили высшую награду - орден Матери - за воспитание пятерых и более детей. День семьи впервые отметили во всем мире в 1994 году. Учрежден праздник по инициативе ООН.

  

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