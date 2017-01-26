Сегодня Международный день памяти жертв холокоста

27 Января 2017 07:14

Страшный геноцид в годы Великой Отечественной унес жизни шести миллионов евреев. Вместе со всем миром скорбят и белорусы. На территории нашей страны действовало более 320-ти гетто, в которых погибло около 800 тысяч человек.

Рассказывает Наталья Бордиловская: Два десятка каменных фигур, спускающихся на дно ямы, бронзовые скульптуры по улице Мельникайте в белорусской столице напоминают: именно на этом месте в марте 1942 года нацистами было казнено более пяти тысяч узников Минского гетто. Композиция "Последний путь", обелиск от 1947 года с надписью на идише и Аллея праведников мира - все это комплекс-мемориал "Яма". Первое в СССР и по сегодняшний день место, наиболее известное из памятников жертвам холокоста.

Несколько раз в год на 2-е марта (день большой казни евреев в карьере-яме), 21 октября (дата последнего погрома в Минском гетто) и на день Победы 9 мая ежегодно именно здесь - центр мероприятий памяти погибших. Впрочем, весь Минск "пропитан" трагической историей войны, немецкой оккупации и массового уничтожения евреев. Обелиск в урочище Шашковка на окраине столицы напоминает о казнях в лагере смерти Тростенец. Адрес - Романовская Слобода, 19 - в 40-ых место депортации и убийства 450-ти бременских евреев.

Известно, именно Минское гетто было одним из самых крупных в Европе. Через него прошли свыше 100 тысяч представителей еврейской национальности, включая не только белорусских евреев и евреев из оккупированной части СССР, но из стран Западной Европы.

С сентября 1941-го в Минск стали депортироваться люди из Германии, Австрии, Чехии.

Улица Сухая. На месте старого еврейского кладбища - памятник жертвам холокоста, депортированным из Европы. Уже стало традицией 27 января, на день памяти, собираться здесь для поминальной молитвы и символического зажжения свечи. Для памятного слова не только об узниках Минского гетто - о более трехстах гетто всей Беларуси, о жертвах фабрик смерти в Масюковщине, Колдычево и Шталаге говорят политики и студенты, представители еврейских общин и христианских конфессий Беларуси.

Общественный диалог в исторической мастерской имени Леонида Левина, кинопоказы и чествование выживших узников гетто и фашистских концлагарей, выставка под названием "Читать и писать с Анной Франк" - самой знаменитой в мире малолетней жертвой нацизма - все мероприятия, посвященные Холокосту в этом году, проходят под девизом "Просвещение во имя лучшего будущего".

"Холокост" - от древнегреческого "всесожжение". Преднамеренная попытка уничтожения всей еврейской нации фашистской Германией датируется 1933-1944 годами. Международный день памяти жертв холокоста провозгласила Генеральная ассамблея ООН. Дата памятного дня выбрана не случайно: 27 января 1945 года лагерь смерти Освенцим был освобожден советским солдатом.