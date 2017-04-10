Общество
11 Апреля 2017 07:12
Сегодня - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
В Тростенце под Минском прошла акция по благоустройству. Здесь собрались представители православной церкви, администрации района и, конечно, молодежь. Тростенец стал символом памяти невинных жертв фашизма - лес в годы Великой Отечественной был основным местом казни узников концлагерей. Здесь было расстреляно около 150 тысяч человек. Скоро это место станет частью большого мемориального комплекса.
Сейчас разрабатывается строительный проект мемориала "Тростенец". Работы планируют начать уже в этом году.
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