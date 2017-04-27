Сегодня Международный день охраны труда

28 Апреля 2017 15:12

В Беларуси этой теме уделяют особое внимание. Ежегодно технические инспекторы проверяют готовность сельхозпредприятий к уборочной и посевной кампаниям, студенческие отряды и оздоровительные лагеря.

Контролируют технику безопасности на местах более 80 тысяч специалистов. В честь праздника ФПБ организовала для участников форума "Профсоюзы и будущее сферы труда" из 30 стран экскурсию на БелАЗ.