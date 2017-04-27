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Сегодня Международный день охраны труда
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28 Апреля 2017 15:12

Сегодня Международный день охраны труда

В Беларуси этой теме уделяют особое внимание. Ежегодно технические инспекторы проверяют готовность сельхозпредприятий к уборочной и посевной кампаниям, студенческие отряды и оздоровительные лагеря.

Контролируют технику безопасности на местах более 80 тысяч специалистов. В честь праздника ФПБ организовала для участников форума "Профсоюзы и будущее сферы труда" из 30 стран экскурсию на БелАЗ.

  

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