Сегодня христиане отмечают Вознесение Господне

25 Мая 2017 08:10

Согласно Евангелию на сороковой день после своего Воскресения Христос взошел на гору, чтобы попрощаться с земным пребыванием и, благословив своих учеников, вознесся на небо. Символ праздника - вознесение после земной жизни через сорок дней - легло в основу христианской традиции и веры в вечную жизнь.

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма святого Кирилла Туровского: "Об этом событии он пророчествовал и призывал учеников, чтобы они не скорбели, поскольку, удаляясь от них, он обещал всегда пребывать со своей церковью, говорил, что там, где люди будут собираться во имя его, там и он всегда будет пребывать с ними".

Праздник Вознесения - приготовление к Троице. На 50-й день после Пасхи верующие отмечают день сошествия Святого Духа на апостолов и триединства Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа.