Сегодня истекает срок уплаты налога на тунеядство

20 Февраля 2017 07:01

Сегодня истекает срок уплаты сбора для граждан, которые в 2015 году не работали, не уплачивали налоги и не участвовали в финансировании госрасходов. Около 48 тысяч граждан уже оплатили сбор. В бюджет поступило более 14 миллионов рублей. От сбора освободили тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Работа местных властей по рассмотрению таких заявлений продолжится. Граждане, кому извещения пришли по ошибке, еще смогут их оспорить. Подробности рассказал начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько в программе "Сфера интересов".

Михаил Рассолько, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси: "Порядка 75% граждан нужно либо уплатить сбор, либо обратиться с соответствующими заявлениями, если у них была трудная жизненная ситуация. Предоставить документы можно либо лично явившись в инспекцию, либо по почте, либо отправив электронное сообщение на сайте МНС".