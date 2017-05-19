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Сегодня исполняется 95 лет пионерии
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19 Мая 2017 07:07

Сегодня исполняется 95 лет пионерии

История целых поколений. Сегодня исполняется 95 лет одному из самых масштабных и популярных движений всех времен – пионерии. В Минске соберутся парни и девушки со всего СНГ, чтобы вместе спеть знакомые песни и, конечно же, поделиться идеями новых проектов. На открытии форума пионеры покажут представление об истории движения, а во Дворце детей и молодежи пройдет встреча с писателями и конкурс на лучшего вожатого. Большой пионерский форум продлится в Минске до субботы.

  

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