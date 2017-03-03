Сегодня исполняется 100 лет со дня образования белорусской милиции

4 Марта 2017 09:00

Этот день в истории Беларуси - особенный. Сегодня исполняется 100 лет со дня образования милиции. Торжества по случаю юбилея ведомства проходят по всей стране. Через час в центре Минска начнется торжественный марш подразделений МВД - это первое подобное мероприятие за всю историю белорусских стражей правопорядка. Участие в нем примет и Президент Александр Лукашенко. Свидетелями масштабного шествия станут и телезрители "Беларусь 1". Наш канал будет вести прямую трансляцию с Октябрьской площади.

Там уже работает наша съемочная группа. На прямой связи со студией - Владимир Королев (прямое включение).

Мы сейчас находимся на Октябрьской площади, именно здесь менее чем через час состоится торжественный марш, посвященный 100-летию милиции. В мероприятии примут участие 1200 человек. Из них около тысячи возглавят пешие колонны - они проследуют по проспекту Независимости в центре города.

Подобное масштабное мероприятие проходит впервые за всю историю белорусской милиции. Открывать марш будут различные подразделения органов внутренних дел. Всего 17 пеших парадных расчетов - это инспекторы ГАИ, кинологи, патрульно-поставая служба, солдаты внутренних войск. Не обойдется марш без спецтехники – на празднике будут представлены как ретро-автомобили, образца 50-х годов, так и современная техника - гвардия мотоциклистов, внедорожники "Богатырь", БТРы и многое другое. Всего в марше будет задействовано более 40 единиц спецтехники. На праздновании векового юбилея ведомства примут участие делегации из 16-ти стран мира. Праздничные мероприятия также пройдут во всех областях страны.

Еще раз напомню, что торжественный марш начнется менее чем через час, в 10 утра на Октябрьской площади в Минске. Прямую трансляцию праздничного шествия будут вести телеканалы "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24". Комментировать марш будут мои коллеги - Виктория Сенкевич и Дмитрий Бочков.