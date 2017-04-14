Сегодня и завтра правоохранители усилят меры общественной безопасности

Общество
15 Апреля 2017 09:10
Сегодня и завтра правоохранители усилят меры общественной безопасностиМеста богослужений заранее осмотрят саперы. При необходимости в церквях и костелах будет введен пропускной режим. Так, вход на территорию Свято-Духова кафедрального собора будет организован с использованием металлодетекторов. В милиции напоминают: в общественных местах запрещено появляться в нетрезвом состоянии и проносить опасные предметы. В местах массового скопления людей, возле храмов возможно ограничение движения. Напомним, в этом году и католики, и православные отмечают свой главный праздник - Пасху - в один день, 16 апреля.
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